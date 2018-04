Georgia May Jagger'la gözlük modasını yakalayın!

Sunglass Hut, marka yüzü Georgia May Jagger'la sezonun gözlük trendlerini tanıttı...

Sunglass Hut Türkiye pazarına girişini, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında, Georgia May Jagger'ın katılımıyla gerçekleştirdiği lansman ile duyurdu.



1971 yılında Miami'de sektöre adım atan ve lüks marka güneş gözlüğü konusunda iddialı olan Sunglass Hut, dünya çapında tüm kadın ve erkeklere yaratıcı taraflarını açığa çıkaracak stil sahibi aksesuarlar sunuyor. Bünyesinde dünyanın önde gelen gözlük markalarını bulunduran Sunglass Hut, modanın kalbinin attığı Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul presented by American Express'te gerçekleştirdiği lansmanda Türkiye pazarına girişini duyurmak ve sezonun gözlük trendlerini paylaşmak için marka yüzü Georgia May Jagger ile basını bir araya getirdi.



Sunglass Hut’ın Kuzey Amerika ve Avrupa’dan, Orta Doğu’ya, Güney Afika’dan, Hong Kong ve ötesine, dünyanın en moda alışveriş bölgelerinde mağazaları bulunuyor.