Robin Hood'u canlandıran ünlü oyuncu Russell Crowe'un bir vakfa gizlice bağış yaptığı ortaya çıktı

Son olarak Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın da yer aldığı film projesi ile adından söz ettiren Avusturalyalı aktör, yönetmen Russell Crowe’un iyiliksever yanı ortaya çıktı.

Crowe’un rugby oynarken sakatlanan oyuncular için kurulan the Men Of League Vakfı’na gizlice 20 bin dolar bağışladığı açıklandı. Bu açıklama eski bir rugby oyuncusu olan Mark Geyer’den geldi. Maç sırasında bacağı kırılan Geyer’in hastane faturalarını Crowe ödemiş. Hatta ünlü oyuncunun başka rugby oyuncularına da yardım ettiği belirtiliyor. Geyer kendisine yardım edenin Crowe olduğunu öğrendikten sonra onunla bağlantıya geçmek için çok uğraştığını ancak Oscarlı oyuncunun kendisini her seferinde geri çevirdiğini de belirtti. Yer aldığı film projeleriyle tanınan oyuncunun pek bilinmeyen yanı ise yardımseverliği. Crowe daha önceleri de çeşitli kuruluşlara bağışlar yapmıştı.