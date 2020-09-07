Pandemi dönemini annesi Yolanda Hadid’in çiftliğinde geçiren Gigi Hadid özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği için hamileliğini o duyurana kadar öğrenmemiştik. Şimdiyse neler aşerdiğine kadar her şeyi biliyoruz!

Zayn Malik ve Gigi Hadid beş yıldır bir ayrılıp bir barışsa da sonunda ikili arasındaki sular duruldu. İlişkilerini ilk yıllara göre son zamanlarda daha gizli yaşamayı tercih etseler de sürekli sosyal medya takipleşmeleri, hikayelerdeki fotoğraflarla birbirilerine mesaj vermeleri derken hep dikkatleri çekmeyi başarıyorlardı. En son hayranları barışıp barışmadıklarından bile emin değilken, çift Gigi Hadid'in 25. doğum gününde ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

ÇİFTLİĞE CUPCAKE SİPARİŞİ

Gigi Hadid, duyurunun ardından hamileliğiyle ilgili daha açık olmaya başladı ve bizimle Instagram hesabından harika fotoğraflar paylaşmaya başladı. Son olarak da Twitter’da patlayan şekerlemeli cupcake’lerden sipariş ettiğini paylaştı, üstelik Zayn Malik ile annesinin New Hope, Pennsylvania’daki çiftliğinde kaldığı için ulusal gönderim yaptırdığından ne kadar çok sevdiğini de anlamış olduk: “Kendinize ulusal gönderim yapan Sprinkles sipariş ettiğinizde hamileliğin gerçek olduğunu anlıyorsunuz” diye paylaşım yaptıktan sonra aynı markaya şakayla karışık cupcake’lerin ömürlerini nasıl daha uzun tutabileceğini sordu.

