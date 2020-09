Zayn Malik ile ilk bebeklerini bekleyen Gigi Hadid, bir anda dünya gündemine düştü çünkü herkes babası Mohamed Hadid’in paylaşımı sebebiyle bebek doğdu sandı!

Çarşamba günü Instagram hesabından torunu için kendi el yazısıyla oldukça duygusal bir mektup paylaşan Mohamed Hadid, muhtemelen sadece ailenin yeni üyesi için çok heyecanlandı ve duygularını bir mektupla ölümsüzleştirmek istedi.

Hamilelik haberiyle gözleri dolmuş

Gigi’nin hamile olduğunu öğrenince göz yaşlarını tutamadığını mektubunda belirten Hadid, “Merhaba küçük torun, benim. Kalbim olabildiğince mutlu. Senin için güneşi ve ayı diliyorum. Senin için mutlu zamanlar dilerim. Büyükbabanın her zaman yanında olduğunu bil, senin için her şeyi yaparım, canım. Yolda olduğunu duyduğumda gülümsedim ve bir gözyaşı sildim. Ağladım çünkü kalbimin her zaman sana ait olacağını biliyordum.” diye yazdı.





Bu paylaşımın ardından Gigi’nin hayranları bebeğin doğduğunu düşünüp heyecanla mutlu haberi beklemeye başladı ancak bunun yerine Mohamed Hadid’in paylaşımını sildiğini gördüler. Bakalım gelecek günlerde bu konuda bir açıklama gelecek mi?