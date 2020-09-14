Çarşamba günü Instagram hesabından torunu için kendi el
yazısıyla oldukça duygusal bir mektup paylaşan Mohamed Hadid, muhtemelen
sadece ailenin yeni üyesi için çok heyecanlandı ve duygularını bir mektupla
ölümsüzleştirmek istedi.
Hamilelik haberiyle gözleri dolmuş
Gigi’nin hamile olduğunu öğrenince göz yaşlarını tutamadığını mektubunda belirten Hadid, “Merhaba küçük torun, benim. Kalbim olabildiğince mutlu. Senin için güneşi ve ayı diliyorum. Senin için mutlu zamanlar dilerim. Büyükbabanın her zaman yanında olduğunu bil, senin için her şeyi yaparım, canım. Yolda olduğunu duyduğumda gülümsedim ve bir gözyaşı sildim. Ağladım çünkü kalbimin her zaman sana ait olacağını biliyordum.” diye yazdı.
Bu paylaşımın ardından Gigi’nin hayranları bebeğin doğduğunu
düşünüp heyecanla mutlu haberi beklemeye başladı ancak bunun yerine Mohamed
Hadid’in paylaşımını sildiğini gördüler. Bakalım gelecek günlerde bu konuda bir
açıklama gelecek mi?