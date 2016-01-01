Gigi Hadid, Tommy Hilfiger'ın global marka elçisi oldu.

‘Tommy Hilfiger’ kadın koleksiyonu için tasarımcıyla işbirliği yapan dünyaca ünlü model ve sosyal medya yıldızı Gigi Hadid, hazır giyim, ayakkabı, aksesuar ve parfümden oluşan ilk kapsül koleksiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Uluslararası üne sahip süper model Gigi Hadid, 2016 Sonbahar sezonundan itibaren kadın koleksiyonlarının marka elçiliğini üstleniyor. Bu özel elçiliğin bir parçası olarak Tommy Hilfiger ile işbirliği yapan Hadid, Amerikalı tasarımcıyla birlikte tasarladığı ilk kapsül koleksiyonunu da lanse ediyor. Hadid’in modern stillere kendi yorumunu katarak Hilfiger’ın imzası olan “klasik Amerikan cool” tarzıyla buluşturduğu kapsül koleksiyonda kadın spor giyimi, ayakkabılar, saat ve gözlük gibi aksesuarlar ve yeni bir parfüm yer alıyor.