Göğüslerini yaptırdı

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Berna Laçin, göğüslerine estetik yaptırdı.

Berna Laçin, Seninle Dergisi için İclal Aydın’ın sorularını yanıtladı. Göğüslerini yaptıran Laçin, estetik hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Laçin, "Dr. Osman Oymak’ın benim çok yakın arkadaşım olması hayatımdaki en büyük şansım oldu. Osman estetikten hoşlanmayan bir estetik cerrah olduğu için çok doğru engellemiştir beni. Kırk yaşıma kadar hep engel oldu bana. En sonunda bir gün, ‘Çok mu güzelim de bana hiç bir şey yaptırtmıyorsun’ dedim. O da bana, ‘Herkes o kadar kendisiyle oynuyor ki yakında kırk yaşında bir nasıldı anımsayamayacağız, seni örnek model olarak saklıyorum’ dedi. Mostralık saklıyormuş yani. Ama sonra göğüslerimi yaptırdım. Onda anlaştık. Yaşla birlikte vücudun şekline göre bir karar verdik ve çok memnun kaldığım bir sonuç elde ettik” dedi.

