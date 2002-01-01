Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, hayatını kaybetti. 85 yaşındaki sanatçı en son 'Yalan Dünya' dizisinde rol almıştı.

Gönül Ülkü Özcan'ın torunu Tarık Ündüz, yaptığı açıklamada, sanatçının ilerleyen yaşının verdiği sağlık sorunları olduğunu söyleyerek, "Provalarda olduğum sırada, ne yazık ki akşam saatlerinde vefat haberini verdiler. Silivri'deki evinde bakıcısıyla beraberdi. Nurlar içinde uyusun. Çok üzüntülüyüz." şeklinde konuştu.



GÖNÜL ÜLKÜ ÖZCAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Özcan, 28 Şubat 1931'de İstanbul'da doğdu. 1947'de ailesinin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'ne girdi. 1962'de tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Gazanfer Özcan'la evlenene kadar Şehir Tiyatroları'nda çalışan sanatçı, daha sonra eşiyle birlikte Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu kurdu.

Özcan, 2002'deki rahatsızlığına kadar kendi tiyatrolarında çalıştı. 2003'de yeniden sahnelere dönen sanatçı, az sayıda sinema filminde de rol aldı. Kuruntu Ailesi adlı fenomen dizide eşi ile birlikte 16 yıl boyunca oynayan sanatçı, "Sabahsız Geceler", "Satılmış Hayatlar", "Hürriyet Uğruna Mukaddes Yalan", "Vur Patlasın Çal Oynasın" isimli yapımların yanı sıra "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" isimli dizilerde rol aldı.