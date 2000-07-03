Google'dan Kemal Sunal jesti

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Google'dan Kemal Sunal'ın doğum günü için özel doodle...

Google Kemal Sunal'ın doğum günü için özül doodle hazırladı. Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerindeki karakterlerle oluşturulan google logosu arama motoruna girenleri karşılıyor. 11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul Küçükpazar'da doğan Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde hayatını kaybetmişti. Kemal Sunal, Hababam serisindeki İnek Şaban rolü ve Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Sahte Kabadayı, İbo ile Güllüşah gibi filmleriyle sinema severlerin kalbinde taht kurmuştu.



(DHA)