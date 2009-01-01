Gözyaşlarına boğuldu!

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Azra Akın, Haldun Dormen’den gelen rol teklifini geri çevirmek zorunda kaldı

Oyunculuk kariyerindeki basamakları emin adımlarla çıkan Azra Akın, Haldun Dormen’den gelen rol teklifini geri çevirmek zorunda kaldı. Dormen, “Azra ağlayarak yapamayacağını söyleyip özür diledi” diye konuştu.

İlk kez 2009 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği '72. Koğuş' oyunuyla tiyatro sahnesine adım atan Azra Akın, tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen'den teklif aldı. Dormen, yeni sezonda sahneye koyacağı 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı' adlı oyunun başrolünü Akın'a götürdü. Eski dünya güzelimiz teklifi büyük bir mutluluk ve heyecanla kabul etti; ancak İngiltere'den aldığı bir haberle Dormen'e 'Hayır' demek zorunda kaldı. Azra Akın'ı, Dormen'in teklifini geri çevirmek zorunda bırakan haber, bir süre önce oyunculuk eğitimi için başvurduğu okuldan geldi. Gelen haberle okula kabul edildiğini öğrenen Akın, üzülerek Dormen'den affını istedi. Güzel oyuncunun çok yetenekli biri olduğunu belirten Dormen şöyle konuştu: "Azra ile bir iki prova yapmıştık. İngiltere'ye bir okula kayıt yaptırmış. Oradan kaydı onaylanınca oyunu bıraktı. Ağlayarak yapamayacağını söyleyip, özür diledi. 'Uzun zamandır bu haberi bekliyordum. Kariyerim için bu okulda alacağım eğitim çok önemli' dedi. Gitmesine üzüldüm. İyi bir tiyatrocu olacak."Azra Akın'ın teklifi reddetmesi üzerine rolü, 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla meşhur olan Öykü Gürman kaptı. İlk kez tiyatro sahnesinde yer alacak Gürman, imzayı dün attı.