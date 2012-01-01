Gülben Ergen Bodrum'da evleniyor

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Gülben Ergen ile bir süredir birlikte olduğu televizyoncu sevgilisi Erhan Çelik, okullar kapanınca Bodrum'da dünya evine girmeye hazırlanıyor

Üç oğlunun babası Mustafa Erdoğan'dan 2012 yılında boşanan Gülben Ergen, bir süredir birlikte olduğu Show TV Haber Müdürü Erhan Çelik'le çok yakında nikah masasına oturacak.



Kısa süre önce birlikte umreye giden çift; okulların kapanmasının ardından Bodrum'da aile arasında kıyılacak nikahla dünya evine girmeye hazırlanıyor. Çiftin nikahına sadece yakınları katılacak.