Gülben Ergen'in oğlu Atlas, 8 yaşında!

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Gülben Ergen'in oğlu Atlas 8 yaşına girdi. Instagram'da Harry Potter konseptli doğum günü fotoğraflarını paylaşan Gülben Ergen, paylaştığı fotoğraflardan birinin altına, "Anneanne, dede, babaaanne, amcalar, yengeler, eş dost arkadaşlar, hepimizin tek sebebi evladımızdı" notunu düştü.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, geçtiğimiz pazar günü, Mustafa Erdoğan'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Atlas'ın 8. yaş gününü kutladı. Mustafa Erdoğan ve aile büyüklerinin katılımıyla gerçekleşen doğum günü partisini, Ergen Instagram hesabından hayranlarıyla paylaştı.



Partiye Ergen'in ikinci evliliğini yaptığı gazeteci Erhan Çelik katılmadı ancak oğlu Kayra partiye gelerek, Atlas'ı yalnız bırakmadı. Gülben Ergen'in yanı sıra, Erhan Çelik de partiden renkli kareleri Instagram hesabından paylaştı.



