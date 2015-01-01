Murat Yıldırım, Kocan Kadar Konuş filmindeki partneri Ezgi Mola ile filmin bazı sahnelerinde gülmekten oynayamadıklarını söyledi.

Oyuncu Murat Yıldırım, Eylül ayında ekranlara gelmesi beklenen başrolü Meryem Uzerli ile paylaşacağı dizi için konuşmanın erken olduğunu söyledi.Arap dünyasında büyük hayran kitlesi bulunan Murat Yıldırım, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC4 kanalının sorularını yanıtladı.Yıldırım, kısa süre önce vizyona giren ‘Kocan Kadar Konuş’ isimli filmde rol arkadaşı Ezgi Mola ile gülmekten oynamada zorlandıkları sahneler olduğunu anlattı. Yıldırım, "Yönetmenimiz sahnelerin sonunu kesmezdi genelde. Ezgi de o zamanlarda coşuyordu. Film, ‘Neşeli Günler’ tadında ancak Avrupai tavrı da var. Herkesin kendinden bir şey bulacağı bir film" dedi.Murat Yıldırım, bir soru üzerine önümüzdeki Eylül ayında gösterime girmesi beklenen Meryem Uzerli’nin rol arkadaşı olacağı dizi ile ilgili konuşmanın erken olduğunu anlatırken, "Dizinin senaryosu şu an; henüz yazılıyor. Yazım aşamasında. Bu aşamada konuyla ilgili konuşmuyoruz. Komedi olmayacak. Dram olacak. Bu konuda konuşmak için çok erken" diye konuştu.