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Gülse Birsel'in acı günü

Hürriyet yazarı, senarist ve oyuncu Gülse Birsel annesini kaybetti.
Gülse Birsel'in annesi Semiha Şener, bugün İstanbul Levent Camii’nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. 
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