Dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayranı olan BTS; RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V ve Jungkook’dan oluşan kalabalık bir grup. Grubun rekorlar kıran başarılarına yeni albümleri BE de eklendi.

Temmuz ayında yayınladıkları albümleri Map of the Soul: 7 - The Journey’nin üzerinden çok geçmeden yeni albüm çalışmalarına başlayan grup, Dynamite isimli şarkılarıyla Youtube’da birçok rekoru kolayca kırmayı başarmıştı. Şimdi de klibi yayınlanan Life Goes On aynı rekorları kıracak gibi görünüyor.

Yeni albümle birlikte gruptan yeni haberler de gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce BTS'in 30 Kasım'da ABC'de yayınlanacak Disney Holiday Singalong özel programında yıldızlarla dolu bir konserde yer alacağı açıklandı. Aynı zamanda gruptan bir üyenin Ariana Grande ile bir şarkı üzerinde çalıştığı dedikoduları da dönüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir dergi tarafından uluslararası en seksi erkek seçilen Jungkook gündemi meşgul ederken diğer yandan Jin’in Güney Kore’de zorunlu olan askerlik görevini ne zaman yerine getireceği konuşuluyor. Jin en son açıklamasında “Her zaman hizmet vermeye hazırım” demişti ancak hayranlar grubun eksiklerle yoluna devam etmesine şu an hazır değil.