Cambridge Düşesi Kate Middleton, 'bronde' saçları ile yeni bir imaj yarattı.

5 yıl önce moda olan 'kahveye yakın, kumral tonları ve bal rengi saç tonlarının' oluşturduğu 'bronde' saçları ile saçlarını daha açık renk bir hale getiren Middleton, ünlü modacı Emilia Wickstead damgalı 'Anatolia' (Anadolu) adı verilen doğu ezgilerine sahip elbisesi ile İngilizleri yine büyüledi.



3 çocuk annesi

1.565 poundluk elbiseyi giyen güzel Düşes, bir hayır etkinliğine katılarak güzelliği ve zerafeti ile dikkat çekti. 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Kate Middleton zarif elbisesinin yanısıra, bal rengine yakın yaz esintilerini taşıyan saçları ile de yine İngilizlerin büyük beğenisini kazandı.



Güzel düşesin Prens William ile birlikte, George (6), Charlotte (5) ve Louis (2) isimlerini taşıyan ve Kraliyet varisi 3 çocukları bulunuyor.