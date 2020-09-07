Hadise yakında çıkacak üç parçalık EP'sinin ilk şarkısını dün Instagram hesabında duyurdu. Küçük Bir Yol isimli şarkıyı dinlemek devam edin.

Her şarkısıyla hayranlarını bir kez daha mutlu etmeyi başaran Hadise'den yepyeni bir şarkı geldi! Yeni şarkısını: "Çıkacak olan EP'mizin ilk şarkısı “Küçük Bir Yol” artık sadece benim değil, sizin..." sözleriyle paylaşan Hadise'nin hayranları da klibi bir günde bir milyondan fazla izleyerek şarkıya harika geri dönüş yaptılar. Devrim Karaoğlu ve Mete Özgencil'in sözlerini birlikte yazdığı Küçük Bir Yol'un kayıtları Los Angeles'ta gerçekleşti.







Hadise'nin birbirinden şık kostümlerle kamera karşısına geçtiği klipte en dikkat çeken detaysa at üzerinde plazalar arasında dolaştığı sahneler oldu. Özellikle bu sahneler nedeniyle hayranları Youtube'da yayınlanan klibin altına yorum yazarak kamera arkası görüntülerinin de gelmesini istediler. Klibin yönetmenliğini Şenol Korkmaz yaptı ama dikkat çeken bir detay var; klibin senaryosu Hadise'ye ait!





