Halit Akçatepe felç geçirdi!

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Türk sinemasının usta oyuncusu, Halit Akçatepe felç geçirdi.

Türk sinemasında sayısız filmde rol olan ve akıllara 'Hababam Sınıfı'nın 'Güdük Necmi'si olarak kazınan Halit Akçatepe'nin son durumunu doktoru açıkladı...



Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki oyuncunun beyin damarlarının tıkanması nedeniyle vücudunun sağ tarafını kullanamadığı bildirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, tedavilere cevap vermeyen Akçatepe’nin konuşmakta ve yürümekte güçlük çektiğini söyleyen doktoru Prof. Dr. Serdar Kahraman, sanatçının bir kaç gün daha gözetim altında tutulacağını belirtti. Karaman, Akçatepe’nin ilerleyen günlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisi göreceğini de ifade etti.



Halit Akçatepe, Eylül ayında da yoğun bakımda tedavi görmüştü