Halit Akçatepe'nin sağlık durumu nasıl?

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Halit Akçatepe'nin tedavisi sürüyor.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü sinema oyuncusunun sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.



İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, dün sağlık şikayetleri nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Halit Akçatepe'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Genel Sekreterliğimize bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatışı yapılan sinema sanatçımız Sayın Mustafa Halit Akçatepe’nin bugün sabah itibari ile genel sağlık durumu stabil olup tansiyonu istenilen düzeye indirilmiştir. Hastamızın tetkikleri ve çeşitli branş uzmanlarımızca muayenesi yapılmakta olup tedavi ve izlem amaçlı yatışının devam edeceğini bilgilerinize sunarız."



Akçatepe, sağ tarafında güçsüzlük ve yüksek tansiyon gerekçesiyle gözlem amaçlı kontrol altına alınmıştı. (AA)