Ünlü model Gigi Hadid, nisan ayında erkek arkadaşı İngiliz müzisyen Zayn Malik’le bebek beklediklerini duyurmuştu. Hamilelik hali çok merak edilen Gigi Hadid fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda Gigi Hadid’in karnı da görülüyor. Hadid, “Hamilelik çok havalı ve heyecanlı” diyor.

Koronavirüs sonrası ilk etkinlik

Yakın arkadaşı Leah Mc Carty'nin doğum gününe katılan Gigi Hadid, kız kardeşi Bella Hadid, erkek kardeşi Anwar Hadid ve onun kız arkadaşı Dua Lipa ile birlikte piknik yaptı. Koronavirüs sürecinin başlangıcından beri dışarı çıkmayan Gigi Hadid ilk kez bir etkinliğe katıldı. Ünlü model, hamilelik günlerini annesi Yolanda Hadid’in Pensilvanya’daki çiftliğinde geçiriyor ve buradan pek dışarı çıkmamaya dikkat ediyor. Şu sıralar yaklaşık 6 aylık hamile olan Gigi Hadid’in bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu iddia ediliyor.