ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından bu kez hamile ve çıplak bir selfie paylaştı.

Rap yıldızı Kanye West ile olan evliliğinden ikinci çocuğuna hamile olan 34 yaşındaki Kim Kardashian, çırılçıplak ve filtresiz olarak çektiği selfie'yi resmi Instagram hesabından paylaştı. Kim Kardashian böylece, hamile olmadığı ve ikinci bebeğini taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getireceği gibi söylentilere de noktayı koymuş oldu.Kim Kardashian, o fotoğrafın altına şu notu yazdı:“Önce benim hamilelik için çok zayıf olduğumu söylediler. Şimdi de sahte hamilelik için çok şişman olduğumu söylüyorlar. Bazı günler yemek yemeden önce fotoğraflarım çekildi ve daha zayıf göründüğüm söylendi. Bazı günler de yemekten hemen sonra görüntülendim ve daha şişman olduğum konuşuldu. Herkesin bedeni farklıdır, herkesin hamileliği çok farklıdır. Ben her evrede kendi bedenimi sevmeyi öğrendim. Gittikçe daha da irileşeceğim ve bu çok güzel.”