Hamiyet Akpınar'dan güzelleştiren öneriler

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Makyöz Hamiyet Akpınar, güzellik ve makyaj konusundaki trendleri, yeni ürünleri ve önerilerini anlatıyor.

Günlük bakım rutininiz nasıl?

Cilt temizliğine ve bakımına önem göstermeye çalışıyorum. Cildim yağlı olduğu için Kiehl’s’in kil serisinde bulunan yüz yıkama jeli ve toniğini kullanıyorum. Sırasıyla serum, nemlendirici ve göz kremini uyguluyorum. Göz kreminde favorim Estée Lauder Revitalizing Supreme.



“Hayatımı kurtarıyor” dediğiniz bir ürün…

Benefit’in hem dudağa hem de yanağa uygulanabilen likit renklendiricisi Benetint gerçekten hayat kurtaran bir ürün. Makyajınız olmasa bile uyguladığınız anda yüzünüze canlı ve sağlıklı bir görüntü kazandırıyor.



Bildiğiniz en iyi cilt bakımı tavsiyesini bizimle paylaşır mısınız?

Aslında çok bilinen ve benim çekimlerde de çok uyguladığım bir yöntem buz kompresi. Ama burada önemli olan buzu direkt tene ya da gözaltına temas ettirmemek. Bir buzdolabı poşeti ve sonra da peçeteye sararak yüzünüzde gezdirebilirsiniz. Hem şişliğinizi alır hem de kan dolaşımınızı hızlandırır.



En son denediğiniz ve bayıldığınız üç yeni ürün ne?

Mac BB kremi çok beğendim. Cildi nemlendiriyor, renk veriyor ve aynı zamanda güneş koruması sağlıyor. Dermalogica Skin Perfect Primer SPF 30 da bu şekilde çok işlevli bir ürün. Erborian BB Eye Cream de göz altı kapatıcısı görevi görüyor ve aynı zamanda güneş koruması sağlıyor.



Ekspres bakım yöntemlerinizden birini söyler misiniz?

Sephora’nın Emergency kiti harika bence. Tehlike anında camı kırınız uyarısı bulunan pakette ihtiyacınız olan ekspres bakım mevcut. Belirgin gözenekler, lekeler ve siyah noktalar için birebir.



Makyaj çantanızın vazgeçilmez üç ürünü ne?

Makyaj çantamda olmazsa olmazlarım Burt’s Bees dudak nemlendirici, Ardell kaş seti, Benefit Porefessional gözenek sıkılaştırıcı makyaj bazı.



Rujunuzun markası ve numarası ne?

Rujdan çok doğal dudak nemlendiricilerini kullanıyorum. Mac’in dudak nemlendiricisi ve The Body Shop’un meyveli dudak balsamları favorim.