Başbakan Erdoğan'ın vizyon toplantısına katılması sonrası eleştirilen Hande Yener, konserinde konuştu.

İlçedeki bir gece kulübünde "Alt Dudak" adlı parçayla sahneye çıkan Hande Yener, 'Ya ya ya' ve ' Bodrum ' adlı şarkılarıyla konserine devam etti. Eski ve yeni albümünden şarkılara yer veren Hande Yener, hayranlarına "Benim yaşanmamış hiçbir şarkım yok. Hepsi şarkı oluyor. Hepsi gerçekleşiyor. Ya da önce gerçekleşiyor, sonra şarkı oluyor. İkisinden biri başıma geliyor" dedi. Hayranlarının zaman zaman şarkılarında eşlik etiği Yener, 'Bodrum' adlı şarkının "Biz tam yalandık" sözlerinin ardından konserine ara vererek şunları söyledi: "Bir karikatürde gördüm. Biz tam yalandık' diye benimde resmimi koymuşlar. Aslında özgürlük yalan diye düşünüyorum ben artık. Özgürlükler çok yalan oldu. Ve dünyada ölümden başkası yalan diye düşünüyorum. O yüzden hepimiz yalanız yani".Karikatürde Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Türkiye Vizyon Belgesi'ni açıkladığı toplantıya katılan sanatçıların resmedildiği belirtildi.