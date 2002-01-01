Ünlü aktör Harrison Ford, kendi kullandığı uçakla kaza geçirdi.







Hollywood'un ünlü yıldızı Harrison Ford Los Angeles'ta Santa Monica Havaalanı'ndan ikinci dünya savaşı sırasında kullanılmış antika özel uçağı ile havalandıktan kısa bir süre sonra havalimanının hemen yakınlarındaki golf sahasına zorunlu iniş yaparken yere çakıldı .Şans eseri kazayı vücudunda hafif kesikler ve yaralarla atlatan 72 yaşındaki ünlü aktör hemen olay yerine gelen ilk yardım ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazanın şokunu bir süre atlatamayan ünlü aktör daha sonra kendisine geldi. Menajeri ve oğlu Ben Ford ünlü aktörün durumunun iyi olduğunu en kısa zamanda iyileşeceğini basına açıkladı. Harrison Ford'un 2002 yılından beri pilot ehliyeti bulunuyor ve daha önce yine hafif yaralar ile atlattığı iki tane daha biri uçak diğeri helikopter kazası bulunuyor. (DHA)