Ekranların sevilen yüzü Hatice Şendil'e hayatına giren en yeni şeyleri sorduk. İşte yanıtları...





Galata, Zorlu Center, Nocturne İstanbul, AcademiaMiliter desenler, boyfriend gömlekler, elbise gibi kullanılabilecek trençkotlar, Oxford ayakkabılar, püsküllü çantalar ve etekler.Mark Harvey ile İngilizce sohbetler, crossfit ve pilatesi birleştirmek ve yeni oyunculuk metotları denemek.La Mer nemlendiriciler, Thann vücut losyonu ve masaj yağları, Mavala Double Lash kirpik besleyici, Kerastase Densifique serumlar.Pondr ve Fancy.Kendime karşı daha toleranslı olmak.Yeni başladığım projenin heyecanı.