En yeni keşif ve alışveriş duraklarınız?
Galata, Zorlu Center, Nocturne İstanbul, Academia
Sevdiğiniz en yeni sonbahar-kış trendi?
Militer desenler, boyfriend gömlekler, elbise gibi kullanılabilecek trençkotlar, Oxford ayakkabılar, püsküllü çantalar ve etekler.
Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?
Mark Harvey ile İngilizce sohbetler, crossfit ve pilatesi birleştirmek ve yeni oyunculuk metotları denemek.
Hayatınıza giren en yeni güzellik ürünü?
La Mer nemlendiriciler, Thann vücut losyonu ve masaj yağları, Mavala Double Lash kirpik besleyici, Kerastase Densifique serumlar.
Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyonlar?
Pondr ve Fancy.
Aldığınız en yeni karar?
Kendime karşı daha toleranslı olmak.
Hayatınızdaki en büyük yenilik?
Yeni başladığım projenin heyecanı.