''Hayalim Johnny Depp''

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Wilma Elles, Cengiz Abazoğlu’nun adL için hazırladığı “Revan” koleksiyonu için objektif karşısına geçti

Lara Sayılgan’a poz veren Alman oyuncu, çekimin ardından soruları yanıtladı. “Cengiz, adL’ye yine çok güzel, tarih kokan bir koleksiyon hazırlamış. Türk tarihinin en güzel desenlerini kullanmış. Kendime hemen birkaç tane aldım” diyen Elles, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine de yurtdışından çok sayıda teklif aldığını söyledi: “Rol aldığım dizi sayesinde 70 ülkede tanınıyorum. Bu sayede aralarında ABD’nin de olduğu pek çok ülkeden teklif aldım. Birini seçeceğim.” Elles, en büyük hayalinin Hollywood yıldızı Johnny Depp’le kamera karşısına geçmek olduğunu da sözlerine ekledi.