Hayranlarıyla buluşuyor

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Gökhan Keser, mini konserler ve imza günleriyle sevenlerini sevindirecek.

Yeni neslin pop yıldızı Gökhan Keser, imza günlerine 24 Ağustos’ta İzmir Optimum’da başladı. Yakışıklı sanatçı, memleketinde izdihama sebep olan yoğun bir sevgi seliyle karşılaştı. Genç yıldız, 31 Ağustos Pazar günü de İstanbul Optimum’da İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek. Eylül ayında da imza günleri ve mini konserleriyle müzikseverlerle bir araya gelmeye devam edecek olan Gökhan Keser; 7 Eylül’de Samsun Piazza AVM, 14 Eylül’de ise Kahramanmaraş Piazza AVM’de sevenleriyle buluşacak.

