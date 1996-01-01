Hem aşk hem iş

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu ünlülerin ilişkisi seksten daha fazlasına dayanıyor.

Yazı: Mürsel Çavuş



Birçok ilişki seksten daha fazlasına dayanıyor. Aynı hobiyi paylaşanlar, işlerini birlikte kuranlar, birlikte yaratanlar, birbirlerinin kişisel gelişimine ve kariyerine destek olanlar… İlişkinin yaşamın her alanına yayılmasıyla daha kalıcı, sağlıklı ilişkiler kurmak mümkün.



Victoria-David Beckham

David Beckham’ın kariyeri bu ilişkide çok öndeymiş gibi görünse de aslında başlangıçta tersi söz konusuydu. David Beckham 1996 yılında Gürcistan maçı öncesi televizyonda gördüğü Spice Girls grubunun üyesi Victoria’ya resmen çarpılmıştı. “Tüm kalbimle ona odaklanmıştım ama o bir pop yıldızıydı, bense daha futbol kariyerine başında yeni yetme bir futbolcuydum” diyordu. İlk tanıştıklarında Victoria çok etkilenmemiş görünse de ilişkileri iyi gitti. Victoria beklenmeyen bir şey daha yaptı ve zirvedeyken kariyerini bıraktı. Herkes onun bir ev hanımı olarak silinip gideceğini düşünüyorken kendinden bir moda efsanesi yarattı, yetmedi eşinin bu alandaki kariyerini de yönetti. Kendini öne çıkarmayarak hem kendisi hem eşi hem ailesi kazandı. Hala “David beşinci çocuğu isterse yapabilirim” diyebiliyor. David ise “Victoria moda kariyerine New York’ta devam etmek istiyor. Hem onun için hem de çocukların eğitimi için taşınabilirim” demeçleri veriyor. Anlaşılan bu ikili birlikten kuvvet doğar sözünü doğrulayacak ilişkiyi ‘birlikte var olmak’ta bulmuş.

