Hem oyunculukları iyi hem de sesleri

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Onları TV dizilerinde ve sinema filmlerinde başarılı oyunculuklarıyla tanıyoruz ama yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değil. Yer aldıkları projelerde seslendirdikleri şarkılarla da gönülleri feth ediyorlar. İşte ekranların güzel sesli oyuncuları.

Yazı: Muhsin Akgün/Hafta Sonu

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, DB Arşiv



Serenay Sarıkaya

‘Lale Devri’ dizisine kendi söylediği ‘Yalnızlık Senfosi’ şarkısıyla veda eden Serenay Sarıkaya’nın o sahnesi sesini duyduğumuz ilk an oldu. Sesinin güzelliğinin duyulmasından sonra iki kez çıktığı Beyaz Show’da canlı olarak ‘Yanarım’ ve ‘Söyle Buldun mu’ adlı şarkıları söyledi. Şimdilerde ise rol aldığı yeni dizisi ‘Medcezir’de şarkı söylemeye devam ediyor. İkinci sezonuna başlayan dizide Yaman karakteriyle birlikte söylediği ‘Beni Benimle Bırak Giderken’ şarkısı dizinin yeni sezonunda en çok izlenen sahnelerinden biri oldu.



