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Her yerde o var: Robert Pattinson

Her yerde o var: Robert Pattinson

Bir dönemin popüler vampiri, daha öncesinin şanssız büyücüsü ve günümüzün yıldız aktörü Robert Pattinson ile her an göz gözeyiz.

Bu ay, iki farklı yapımla karşımıza çıkan Pattinson’ın saf yeteneğinin, ilham veren kariyer gelişiminin ve özgün karizmasının hakkını teslim ediyoruz. Christopher Nolan’ın vizyon macerası yılan hikayesine dönen filmi ‘TENET’ ile beyaz perdede hünerlerini gösterecek ve dijital ekranlarımızda ‘The Devil All the Time’ ile gizemli bir din adamını canlandıracak. Pattinson, gelecek yıl ikonik süper kahraman Batman rolüyle hayallerimize ambargo koyacağını da şimdiden ilan ediyor. Kimlere sorsak, nerelere baksak tek bir gerçekle yüzleşiyoruz: Her yerde o var ve bir süre daha olmaya devam edecek. Robert Pattinson ile buluşmak için geri sayımı başlatıyoruz. Hazır mısınız?

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