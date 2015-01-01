Paper dergisi kış sayısı kapağında Kim Kardashian’ın fotoğrafına yer verdi. Goude’nin yıllar önce çektiği “Champagne Incident” (Şampanya hadisesi) fotoğrafı 34 yaşındaki Kardashian ile yeniden canlandırıldı.

Kim Kardashian her hareketiyle olay yaratıyor. Son olarak kalçasında taşıdığı kadehle sosyal medyanın gündeminde ünlü şov yıldızı!Kardashian elinde şampanya şişesi ve kalçasındaki kadehle yıllar öncesinin o meşhur sahnesini, bu kez üzerinde siyah bir elbiseyle yeniden canlandırdı. Paper dergisi tarafından yayınlanan ünlü yıldızın fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü.Japon otomotiv devi Nissan da , reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın pozuna Twitter'dan gönderme yaptı. Nissan, resmi Twitter hesabından, 2015 model bir GT-R Nismo’nun arkadan çekilmiş fotoğrafının üzerine “Bizimki daha büyük” yazılı bir görsel paylaştı.Bu görselle birlikte "Kim Kardashian sana kötü bir haberimiz var" mesajını paylaşan Nissan, bu tweet'e Kardashian'ın ve Paper'ın Twitter hesaplarının yanı sıra derginin fotoğraf çekiminde kullandığı #BreakTheInternet (İnterneti altüst et) sloganının hashtag'ini de ekledi.