Hollywood Stili Form Tutun

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Fit vücutlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncular nasıl besleniyor da böyle formda kalıyor biliyor musunuz? Kimi vejetaryen kimi makrobiyotik beslenme uyguluyor ama neredeyse hiçbiri organik gıdadan şaşmıyor. İşte Hollywood’un ünlü kadınları ve beslenme sırları...

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal / Formsante Dergisi



KEIRA KNIGHTLEY

Vücudunun sesini dinliyor

• 29 yaşındaki İngiliz oyuncu Keira Knightley, her zaman ince ve narin görüntüsüyle karşımıza çıkıyor. Formunu korumak için uyguladığı beslenme biçimi ise hayli ilginç! Knightley yalnızca çok acıktığında yemek yiyor. Gün içinde küçük porsiyonlarla altıdan fazla öğün tüketen genç oyuncu, bu sayede gün boyu enerjisini zirvede tutmaya çalışıyor. Uyguladığı beslenme düzeniyle sindirim sistemini sürekli aktif tuttuğunu, bu sayede de kalori kaybettiğini belirten Knightley, vücudunun sesini dinleyerek yemek yediğini söylüyor: “Beslenmede tek kuralım, bedenimin sesini dinlemek! Eğer vücudum demir eksikliği hissediyorsa bana et yememi söylüyor. Soğuk havalarda ise bağışıklığımı artırmak için bol bol portakal yiyorum.”



