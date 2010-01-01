Cinderella filminin live-action versiyonu ve Baby Driver filmlerinde yer alarak dünyaca tanınan bir isme dönüşen Lily James, rol arkadaşı Dominic West ile öpüşürken fotoğraflandı. Skandal ise burada başlıyor çünkü West, evli!

Lily James ve Dominic West, birlikte rol aldıkları filmin çekimleri için şu an Roma'da ve bu fotoğraflar da orada çekildi. Çift, kimsenin onları tanımayacağını düşündüğü için mi rahat davrandılar yoksa sadece rollerine ısınmak için mi bu anları yaşadılar bilmiyoruz. Ancak fotoğraf yayınlandıktan sonra West’in eşine yakın kaynakların iddiasına göre, Catherine FitzGerald çok şaşırdığını, kalbinin kırıldığını ve yıkılmış hissettiğini söylediler. Eşine göre gayet iyi giden evliliklerinde hiçbir sorun yokmuş. Dominic ve Catherine 2010 yılında evlenmiş ve dört çocukları olmuştu. Şimdiyse muhtemelen evliliğini bitireceği söyleniyor. Bu da yıllar önce yaşanmış başka bir skandala oldukça benzer bir durum.

Henüz Twilight ateşi sönmeden önce 2012 yılında Kristen Stewart ve Robert Pattinson aşkı herkesin dilindeydi. Rol arkadaşlığı aşka dönüşen ikili hala sevgiliyken, Kristen başrolünü oynadığı Snow White and the Huntsman’in yönetmeni Rupert Sanders ile birlikte fotoğraflanmıştı ve o dönem Rupert Sanders da evliydi. Şimdi Lily James’in hayranları, bu durumu o zamanki olaya benzetirken bir yandan da tek suçlunun Lily olmadığını, Dominic’in de bu aldatma hikayesinde büyük bir payı olduğunu söylüyor.

Kristen Stewart bir süre kendini medyadan gizlemiş, bu olaydaki en ünlü kişi o olduğu için tüm fatura ona kesilmişti.