Hollywood'un ünlü aktörü Robin Williams öldü

Oscarlı ünlü aktör Robin Williams (63), ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulundu. Ünlü yıldızın ölüm sebebinin intihar olabileceği belirtiliyor.

Ölü Ozanlar Derneği ve Can Dostum filmleri ile Türkiye'de ve dünyada geniş hayran kitlesi edinen Oscar ödüllü ünlü oyuncu Robin Williams, evinde ölü bulundu.



Kaliforniya polisi, ünlü aktörün ölümünde intihar şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Williams'a otopsi yapılacağını açıkladı.



Can Dostum filmi ile 1997'de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazanan 63 yaşındaki sanatçının 2009 yılında kalp ameliyatı olduğu daha sonra da birkaç kez depresyon tedavisi gördüğü kaydedildi.



Polis açıklamasına göre, grafik tasarımcısı eşi Susan Schneider tarafından en son sabah saat 10.00 sıralarında görülen Williams'ın, polis ihbarıyla evine gelen sağlık ekipleri tarafından yerde yatarken bulunduğu, yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemediği bildirildi.



Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis Williams'ın otopsisinin yarın gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.



Williams'ın eşi Schneider, yaptığı açıklamada, "Bu sabah, eşimi ve en iyi arkadaşımı kaybettim. Dünya da en sevilen sanatçı ve güzel insanlarından birini yitirdi'' dedi.



En iyi erkek oyuncu dalında 3 kez Oscar'a aday gösterilen ve 1997 yılında oynadığı Can Dostum filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Williams, iki kez Emmy, dört kez Altın Küre ve beş kez de Grammy ödülünün sahibi olmuştu.



Williams, 1987'de çevirdiği 'Günaydın Vietnam' filmi ile ünlenmişti.



''Hem güldürdü hem ağlattı''

ABD Başkanı Barack Obama da, Williams'ın ölümü üzerine yazılı açıklama yaparak, Obama ailesi olarak Robin'in ailesi ve dostlarına başsağlığı dilediklerini belirtti.



Obama, Robin'in kariyeri boyunca birçok farklı karakteri canlandırdığını ancak "türünün tek örneği" olduğunu kaydederek ''O bizi hem güldürdü hem de ağlattı'' dedi.



(AA)