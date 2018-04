“İçimdeki karanlık yanın öfkeyle bir ilgisi var”

Üstümüzde gece, arkamızda şehir, önümüzde ise içindeki maskulen tarafı açığa çıkarıp kendisiyle yüzleşmeyi seçerek bambaşka bir katmana yükselen Canan Ergüder var. Şimdi, öfkesini bir ‘adam’ olarak yorumlayan bir kadının içinde yatan erkeksi yanıyla yüzleşmesine tanık olacaksınız.

Yazı: Ece Üremez

Fotoğraf: Cem Talu



Karanlık çöküyor, buluşma anı gelip çatıyor. Bu kez çekim hikayemiz gece saatlerinde cereyan ediyor. Zira o saatlerde şehrin tepesine çıkıp, çekici bir kadını maskulen gösterme arzumuz bir ay önce Canan İrgüder’e, ‘sizin karanlık yanınız nedir?’ sorusunu sorma kararımızla alevlenmişti. O her ne kadar, “Kontrolsüzlük sevdiğim bir durum değil. Duygularımın bir yığın zıplayan pinpon topu gibi olmasını pek sevmiyorum” dese de içindeki karanlık yanın öfkeyle bir ilgisi olduğunu itiraf etmiş ve Canan Ergüder’e dair bir yüzleşme yazısı kaleme almamıza imkan tanımıştı. “Öfkemi dışa vurduğum zamanlarda içimde yaşayan başka bir kişilik ortaya çıkıyormuş gibi hissediyorum. Sanki öfkem bir adam. Konuşması, yürüyüşü, duruşu, her şeyi farklı. Fakat zamanla fark ettim ki, bu adam Türkiye’de yaşadığım süre içerisinde daha belirginleşti.” Hayata genelde aydınlık tarafından bakma konusunda ısrarcı olan, canlandırdığı karakterlerle çarpıcı bir oyunculuk sergileyen Canan Ergüder’i kendisiyle yüzleştirmek elbette kolay değil. “Herkes gibi benim de karanlık bir tarafım var. Bunu en çok öfkelendiğimde hissediyorum. Öfke güzel bir duygu değil tabii. İnsanın dengesini, resmen kimyasını bozan bir duygu” diye anlatıyor içindekileri. Esasında karanlık bir hikaye anlatmıyor sadece Amerika’dan İstanbul’a gelişiyle birlikte değişen yaşamının içinde yarattığı değişikliklerden bahsediyor; “Öfkenin içindeki erkeksiliğin, yani sokakta kalkanım olarak kullandığım boyutun farkına yakın geçmişte vardım. Ben kendi kararlarını alan, kendi sorumlulukları olan yetişkin bir kadın olarak sekiz yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Ondan önce Amerika’daydım. Amerika’da sokaktaki yaşamımda, insanlarla iletişimimde bunu hissettiğimi hatırlamıyorum. Türkiye’ye taşındıktan sonra farkına vardım ki, çeşitli durumlarda, özellikle trafikte veya sokakta enerjisinden hoşlanmadığım bir grup veya tek erkekle karşılaştığımda, kendimi koruma altına

alıyorum.”



Bu ülkede yaşayan bir kadının açık yüreklilikle yaptığı bu itiraf elbette biz kadınların kendine oldukça yakın hissettiği bir durum. O bunları anlatırken düşünmeden edemiyorum, bu şehrin rolü neydi içsel değişiminde? Sözlerine şöyle devam ediyor; “Bu değişimi sadece İstanbul’la kısıtlamıyorum. Benim iç dürtüsel olarak verdiğim bu tepki toplumsal bir olguya karşı. İstanbul’da sokakta karşılaştığım insanlar Türkiye’nin her bir yerinden. Bu toplumsal ataerkil karakteristiğe şehir hayatının getirdiği agresyon eklendiğinde benim içimdeki erkek için güzel bir ortam oluşmuş oluyor.” Peki, içindeki erkeksi yanı serbest bıraktığında nasıl birine dönüşüyor Canan Ergüder? “Daha az kadınsı gösteriyorum kendimi. Omuzlarım kareleşiyor. Bacak ve kalça kaslarımı sıkıyorum. Boynumu sıkıyorum. Daha pes bir tondan konuşuyorum. Göz kontağı ya hiç kurmuyorum ya da direkt karşımdakinin gözlerinin içine bakmaktan kaçınmıyorum. Durumuna göre değişiyor. Okuyucuların, bu kadar ayrıntıyla anlattığımda sanki bunu planlı yapıyormuşum kanısına kapılmasını istemem. Bu istemsiz olan, kendimde sonradan keşfettiğim, gördüğüm bir durum oldu. Ne kadar spesifik bir olay anlatamasam da, yaşadığım deneyimlerden çıkıp, sakinleşmiş halime döndüğümde, ‘Off, içimden resmen bir kabadayı çıktı’ dediğim anlar bunlar. İnsanların bana söylediği her şeyin gözlerimden okunduğu oldu hep. Sesimi yükseltmeme gerek kalmıyor. Yükselttiğim de olmuştur elbette ama bu bana aşırı yorucu geliyor. O yüzden çok fazla bağırmayı sevmem. Bazen kilitleniyorum. Söylemek istediğim şeyler sonradan geliyor. Ama dediğim gibi bu öfkenin derecesine, karşımdakinin kim olduğuna bağlı. Erkek tarafımı devreye soktuğumda fiziksel değişimlerin yanı sıra tavrımda da netlik oluyor. Keskin, kısa, amacına ulaşan cümlelerle konuşuyorum.”