İkinci baharını yaşayan ünlüler

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Pek çok insanın olduğu gibi ünlülerin de hayatında inişler ve çıkışlar var. Biz de sizin için hayatlarında yaşadıkları durgunluk döneminin ardından yeniden yükselişe geçen isimlere bir göz attık. İşte renkli dünyanın spot ışıklarını yeniden üzerine çekmeyi başaranlar...

MERYEM UZERLİ

Almanya’dan ülkemize gelerek ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin cast’ına dahil olan ve hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle kısa sürede zirveye tırmanan Meryem Uzerli, dizisi sezon finali yapmadan apar topar ekibini yarı yolda bırakmış ve tükenmişlik sendromu teşhisiyle yurt dışına gitmişti. Uzerli burada bulunduğu süre içerisinde hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı sürdürdü ve gözden uzakta olsa da gönülden kopmadı. Bu arada bir yandan da hakkında yeni proje iddiaları ortaya atılan Uzerli, büyük bombasını

geride bıraktığımız haftalarda patlattı. Hem Türkiye’de hem yurt dışında yayınlanacak yeni dizisi için MBC adlı uluslararası bir şirketle anlaştığını açıklayan Uzerli’nin hangi projeyle döneceği henüz sır olsa da, iki milyon dolara imza attığı doğruysa, çarpıcı bir geri dönüş yapacağı kesin.



