İkinci kez anne oldu

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Amerikalı oyuncu Halle Berry ikinci kez anne oldu.

Berry'nin sözcüsü, Halle Berry ve eşi Olivier Martinez'in oğlunun dünyaya geldiğini belirtti.Sözcü, Berry'nin nerede doğum yaptığına ve bebeğin adına ilişkin bilgi vermedi. Oscar ödüllü Halle Berry'nin (47) eski erkek arkadaşı Gabriel Aubry'dan 5 yaşında bir kızı bulunuyor. Berry ve Fransız oyuncu Martinez (47), temmuzda Fransa'da evlenmişti.Nahla için her zaman bir kardeş istediğini ama 46 yaşında olması nedeniyle çok umutlanmadığını anlatan Berry, “Tanrı hayalimizi gerçekleştirdi.” diyerek mutluluğunu ifade etti.