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İkiz bebek geliyor

Beyoncé'den sonra bir ikiz bebek haberi de Amal ve George Clooney çiftinden geldi.

George Clooney ve eşi Amal Clooney ikiz bebek bekliyor. The Talk's adlı talk şov programının sunucusu Julien Chen, George Clooney’ye haberi doğrulattıktan sonra programında çiftin ikiz bebek beklediği bilgisini verdi.

CBS kanalında yayınlanan programda da Cher, “Beyonce ikiz bebek bekleyen tek süper star değil. George ve Amal Clooney’i tebrik ederim” diyerek ikizlerin haziran ayında doğacağını açıkladı.

Lübnan kökenli İngiliz olan Amal Clooney’nin ikizlerinin cinsiyetleri de belli oldu: Biri kız, biri erkek.

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