İlişkilerini artık saklamıyorlar!

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Hazal Kaya ve Ali Atay artık birlikteliklerini saklamıyorlar.

Aşk-ı Memnu ve Maral dizilerinin güzel oyuncusu Hazal Kaya, uzun bir süredir Ali Atay ile aşk yaşıyor. Uzun zamandır birlikte olmalarına rağmen şimdiye dek beraber görüntü vermeyen ikili, ilk kez Instagram'dan birlikte çekilmiş pozlarını paylaştı. Senarist-oyuncu Berkan Kaya ile 123 grubunun solisti Dilara Sakpınar'ın düğününde çektirdikleri kareyi Instagram hesabından paylaşan Hazal Kaya'nın, fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

