İnadına beyaz

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Ünlüler, güneş değmemiş beyazlıktan yana!

Bronz ten, beyaz elbise uyumunu hiçbirimiz inkar edemeyiz, doğru! Ama sadece bir iki ay bronz ve daha hoş görünmek uğruna saatlerce güneşlenmek ne kadar doğru? Ünlüler, genç ve diri görünmek için güneşten uzak kalmak gerektiği görüşündeler!



