İnfaz erteleme için kanser raporu

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Hakkında yakalama kararı çıkartılan şarkıcı Deniz Seki, kanser şüphesiyle savcılığa rapor sunup infaz erteleme talebinde bulundu.

Milliyet Gazetesi’nden Damla Güler’in yaptığı haber şöyle: Eski özel yetkili mahkemelerden İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen uyuşturucu davasında yargılanan şarkıcı Deniz Seki, “kokain ticareti yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay da bu cezayı onamıştı. Seki için mahkeme 30 Mayıs günü yakalama kararı çıkartmıştı. Ancak Seki o günden bu yana teslim olmadı ve kendisine ait adreslerde yapılan aramalarda da bulunamadı.



Savcılık yanıt vermedi

Hakkındaki infaz işlemi uygulanamayan ve “Kaçtı mı?” sorusunu akıllara getiren Seki’nin infazının ertelenmesi için savcılığa sağlık raporu sunduğu ortaya çıktı. İnfaz işlemlerini yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporun şubat ayında bir hastaneden alındığı belirtilirken raporda, “Kadınsal bir hastalık nedeniyle kanser riskinin bulunduğu” yönünde tespitler yer aldı. Deniz Seki bu rapor doğrultusunda 5275 Sayılı Kanun’un 16. maddesinde yer alan “Hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi” hükmü kapsamında infazının ertelenmesini istedi. Savcılık ise Seki’nin bu talebine henüz bir yanıt vermedi.



3.5 yıl daha yatacak

Seki, İnfaz Kanunu kapsamında aldığı hapis cezasının 3’te 2’sini cezaevinde geçirecek. Buna göre 6 yıl 3 ay ceza alan Seki, 4 yıl 2 ay cezaevinde kalacak. Daha önce 7.5 ay cezaevinde yatan Seki, 3.5 yıl daha cezaevinde yatacak. Ancak Seki, cezaevinde geçireceği sürenin son 1 yılını da denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirebilecek.