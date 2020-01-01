Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak için sosyal medyada başlatılan siyah beyaz profil fotoğrafı paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı.

Son yıllarda kadınlara karşı yapılan cinsiyet ayrımı, şiddet, taciz; 2016 yılındaki Siyah-Beyaz Challange olarak adlandırılan eski bir Instagram akımını tekrar başlattı. Hollywood'un aktrisleri yanı sıra, ülkemizdeki ünlüler de sosyal medyada siyah-beyaz fotoğrafları ile dikkat çekiyor. #blackandwhitechallenge hashtag’i aslında ilk olarak kansere karşı farkındalığı sembolize ediyordu. Ama daha sonra bir kadın hareketine dönüştü. Böylece kadınlar siyah-beyaz fotoğraflarla, şiddete, tacize, cinsiyet ayrımına meydan okuyor.

Yine tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 sürecinde de insanlar evlerde kalarak sosyal medyaya sarıldılar. Bu nedenle de, bu tür duyarlı mesajlar daha çok ortaya çıkıp, hızlı bir şekilde yayıldı.

MEYDAN OKUYORLAR

Hashtag'in şu anda Instagram'da 1 milyonun üzerinde paylaşımı bulunuyor. Yani 1 milyonu aşkın kişi siyah-beyaz özçekimlerini paylaşmış durumda. Bu da internet ortamındaki en büyük 'meydan okuma' hashtag'i olarak karşımıza çıkıyor.

2020 YILININ EN BÜYÜK SOSYAL MEDYA TRENDİ

Bu paylaşım ilk kez kansere karşı dikkat çekmek için yapılmış ve #cancerawareness hashtag'i ile sosyal medyada yayılmıştı. Ancak kadınsal dayanışma sonucunda 2020 yılının en büyük sosyal trendi oldu.

Hollywood'da bu akımı uygulayanlar arasında Kim Kardashian, Eva Longoria, Kim Washington gibi ünlüler bulunuyor.



