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Irina Shayk Antalya'ya geliyor!

Rus model Irina Shayk, 6 Haziran'da Antalya'da podyuma çıkacak
Rus model Irina Shayk, 6 Haziran’da Antalya Expo Center’da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show ’da baş manken olarak podyuma çıkacak. Bu yıl 18’incisi yapılacak Dosso Dossi Fashion Show, 5-11 Haziran tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Rus konukların yoğun isteği üzerine organizasyon için Rus modelle anlaşma yapıldığı, 6 Haziran Cuma günü düzenlenecek defileye baş manken olarak çıkacak Irina Shayk’ın 4 ayrı elbise sunacağı bildirildi. Dosso Dossi Fashion Show, daha önce Adriana Lima, Isabeli Fontana, Erin Heatherton ve Miranda Kerr gibi isimleri Antalya’da podyuma çıkarmıştı.
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