Irina Shayk, yırtık ebiseyle podyumda!

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18. Dosso Dossi Fashion Show kapsamında ünlü top model Irina Shayk, podyuma çıktı.

Shayk, Antalya Expo Center'da düzenlenen showda kendisi için özel hazırlanan ve "Moda değirmeni" adı verilen podyumda ilk mankenliği yaptı. Shayk, dökülmüş yapraklar, su değirmeni ve çiftlik eviyle kabakların konulduğu, at arabası ile süslenen podyumda 3 ayrı kıyafet ve bir mücevher markası tarafından özel olarak tasarlanan kolyeyi tanıttı.



İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği Shayk, sonbahar-kış kreasyonlarının yer aldığı defilede küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla tasarlanan Güney Denizi incisi, renkli safir, pırlanta ve özel kesim yeşim taşlarının kullanıldığı kolyeyi taktı.



Ünlü top modelin kolyeyi tanıttığı sırada giydiği elbisenin ise yırtık olması dikkati çekti.



Defilenin sonunda suni karda yürüyen Shayk, diğer mankenlerle seyircileri selamladı. Defilede, pop müzik sanatçısı Demet Akalın da mini bir konser verdi.