Antalya'da düzenlenecek 18. Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkacak top model Irina Shayk, Antalya'ya geldi.

18. Dosso Dossi Fashion Show'da kendisini için özel hazırlanan "sonbahar temalı" podyuma çıkacak ünlü top model Irina Shayk, Antalya'ya geldi.Moskova'dan İstanbul aktarmalı olarak Antalya Havalimanı'na gelen Shayk, CIP kapısında Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu üyelerince çiçeklerle karşılandı. Gazetecilere açıklama yapmayan Shayk, daha sonra konaklayacağı Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Rixos Lares Otel'e gitti.Shayk için fuarın düzenleneceği Antalya Expo Center'da özel podyum hazırlandı. "Moda değirmeni" adı verilen sonbahar temalı podyumda dökülmüş yapraklar, su değirmeni ve çiftlik eviyle kabakların konulduğu at arabası yer alıyor.Çeşitli firmaların sonbahar-kış kreasyonlarının yer alacağı defilede Shayk, 3 ayrı kıyafet giyecek ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla tasarlanan Güney Denizi incisi, renkli safir, pırlanta ve özel kesim yeşim taşlarının kullanıldığı kolyeyi taşıyacak.Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Erarslan, Shayk için özel hazırlanan podyumda gazetecilere yaptığı açıklamada, Adriana Lima, Anna Chapman, Miranda Kerr gibi dünyaca ünlü yıldızların ardından Irina Shayk'ı da Antalya'ya getirerek kenti moda şehri yapmayı amaçladıklarını söyledi.Erarslan, showda aralarında Irak'ın da bulunduğu 30 ülkeden katılımcının yer alacağını bildirdi.(AA)