Irina Shayk'tan Türkçe mesaj!

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6 Haziran'da Antalya'da podyuma çıkacak olan ünlü top model Irina Shayk, Facebook ve Twitter hesabından Türkçe mesaj yayımladı

6 Haziran’da Antalya’da podyuma çıkacak olan ünlü top model Irina Shayk, dün attığı Türkçe mesaj ile tüm dünyaya “Merhaba’’ dedi. 5-11 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Dosso Dossi Fashion Show’da baş manken olarak podyuma çıkacak olan ünlü top model Shayk’tan Türkçe, Facebook ve Twitter mesajı geldi.



Facebook’ta 4 milyon 200 bin, Twitter’da ise yaklaşık 443 bin takipçisi bulunan Shayk yayınladığı mesajında, ‘’Merhaba Türkiye , merhaba Dosso Dossi Fashion Show. 6 Haziran’da Antalya’da buluşmak üzere. Love xxx’’ dedi. Bu geleneğin 18’inci organizasyonda da devam ettiğini belirten Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, şimdiye kadar aralarında Erin Heatherton, Adriana Lima ve Miranda Kerr’in de olduğu dünyaca ünlü top modellere Türkçe mesajlar yayınlattıklarını söyledi.



Eraslan, ‘’Bu modellerin dünya çapında milyonlarca hayranı var. Her adımlarını yakından takip ediyorlar. ‘Merhaba Türkiye’ dedirterek üstelik bu mesajı Türkçe attırarak Türkiye’nin tanıtmına da katkı sağlıyoruz. Bu bizim yaptığımız sözleşmelerde önceliklerimiz arasında’’ dedi. 6 Haziran’da Antalya Expo Center’da podyuma çıkacak olan Irina Shayk, Velvet, Delfin,Stefano ve Roberto Bravo markalarının ürünlerini sergileyecek.