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İstanbul turu

Engin Altan Düzyatan'dan kuşbakışı İstanbul...
Engin Altan Düzyatan, helikopterle İstanbul üzerinde tur attı ve çektiği bu fotoğrafı da "İstanbul semaları" notuyla Instagram'da paylaştı. Fotoğraf çok sayıda beğeni ve yorum da aldı.
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