İşte dünyanın en çok kazanan oyuncuları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Forbes listesine göre, 2015 yılının dünyada en fazla kazanan oyuncusu 80 milyon dolar ile Robert Downey Jr. oldu.

Forbes dergisi dünyanın en çok kazanan aktörleri listesini açıkladı. Listeye Hollywood, Bollywood ve Çin sinemasından ünlü isimler de girmeyi başardı.



Iron Man filmiyle öne çıkan ABD'li oyuncu Robert John Downey, bu yıl 80 milyon dolar kazanarak Forbes dergisinin listesinde en üst sırada yer aldı. Bollywood yıldızlarından Amitabh Bachchan, Salman Khan ve Akshey Kumar ise dünyanın en çok kazanan aktörleri 2015 sıralamasında ilk 10'a girdi.



Forbes dergisinin listesinde, Bollywood'un ünlü ismi Amitabh Bachchan 33,5 milyon dolarla 7'inci ve Salman Khan da aynı rakamla 8'inci sırada gösterildi. Listede, 47 yaşındaki aktör Akshay Kumar 32,5 milyon dolarla 9'uncu sırada yer buldu.



Toplamda 34 aktör isminin geçtiği haberde, Hindistan'ın yıldızı Shah Rukh Khan 26 milyon dolarla 18'inci sırayı alırken, Ranbir Kapoor 15 milyon dolarla 30'uncu sırada yer buldu.



Forbes dergisine göre dünyanın en çok kazanan aktörleri:

1- Robert Downey Jr.

50 yaşındaki Robert Downey Jr., 2015'in en çok izlenen filmler listesinde dokuzuncu sırayı alan "Avengers: Age of Ultron" filminden aldığı 80 milyon dolarlık ücretle liste başı oldu. Robert Downey Jr.'in ekrana ilk kez çıkışı beş yaşında, babasının yönettiği Pound filmi ile olmuştur. 1992 yılında oynadığı Chaplin filmindeki "Charlie Chaplin" rolü ile en iyi aktör dalında akademi ödülüne aday gösterilmiştir.



2- Jackie Chan

61 yaşındaki Çinli aksiyon filmleri yıldızının son filmi "Dragon Blade" Çin'de 120 milyon ciro yaptı. Böylece, sanatçı yıllık 50 milyon dolar gelire ulaştı. Jackie Chan, sinemalar zinciri ve Segway elektronik bisikletlerinin satış haklarına da sahip.



3- Vin Diesel

Başarılı "Fast and the Furios" dizisiyle 3. Sıraya yükselen 48 yaşındaki Vin Diesel, 2015 yılında 47 milyon dolarlık kazancın sahibi oldu. Amerikalı sanatçı Riddick ve Triple X filmleriyle de tanınıyor.



4- Bradley Cooper

Amerikalı oyuncu ve rejisör Bradley Cooper son olarak "American Sniper" filmiyle gündeme oturmuştu. Oscar ödülüne aday gösterilen 40 yaşındaki sanatçı Forbes'e göre 41,5 milyon dolarlık geliriyle 4. sırada yer aldı.



5- Adam Sandler

2015'de 41 milyon dolar kazanan Adam Sandler Forbes sıralamasında beşinci sırayı aldı. 48 yaşındaki Amerikalı komedyen ve müzisyen İnternet film kanalı Netflix'le dört film için yaptığı özel anlaşma ile en çok kazanan oyuncular listesine girmeyi başardı.



6- Tom Cruise

Tom Cruise 40 milyon dolarlık geliri ile altıncı sırada yer aldı. 3 Temmuz 1962'de dünyaya gelen yakışıklı oyuncu 3 kez Altın Küre'yi kazanmış ve 3 kez de Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Top Gun ve Görevimiz Tehlike serisi başarılı aktörün öne çıkan filmleri arasındadır.



7- Amitabh Bachchan: 33,5 milyon dolar

8- Salman Khan: 33,5 milyon dolar

9- Akshay Kumar: 32,5 milyon dolar

10- Mark Wahlberg: 32 milyon dolar



(DHA-CİHAN)