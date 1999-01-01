Sevilen oyuncu Ezgi Mola marka yüzü olduğu Oriflame’in mayıs ayı kataloğundan Anneler Günü için annesine hediye seçti.





Annesi için Tenderly Promise EdT ürününü seçen Mola, “Annem beyaz zambak çiçeğinin kokusuna bayılıyor bu yüzden Tenderly Promise EdT’yi seçtim, aynı zamanda Dünya Çocuk Vakfı’na da annemle beraber destek olmuş olduk” dedi.İsveç Kraliçesi Silvia ve Oriflame Af Jochnick Vakfı tarafından 1999 yılında kurulan Dünya Çocuk Vakfı, 16 ülkede 120 yardım projesi ile yardıma muhtaç çocuklara umut ışığı oluyor. Mayıs ayının yeni, saf ve güzel kokusu Tenderly Promise EdT alan herkes, Oriflame aracılığıyla desteğe ihtiyacı olan çocuklara yardım elini uzatıyor olacak.