İşte kraliyet bebeği!

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İngiltere Kraliyeti'nin dördüncü varisi dünyaya geldi. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton bir kız bebek dünyaya getirdi. Dünyanın kamuoyunun ilgiyle beklediği yeni doğan prenses, İngiltere Kraliyeti'nin dördüncü varisi olacak.

Londra'daki St. Mary Hastanesi'nde sabah 08.34'te ikinci bebeğini dünyaya getiren Middleton, akşam üzeri kucağında bebeği ve eşi Prens William ile birlikte hastaneden ayrıldı.



Yüzlerce kişi, foto muhabiri ve kameraman çifti bebekleri ile birlikte görüntülemek için hastane önünde saatlerce nöbet tuttu. Prens William daha önce hastaneye yine aynı hastanede iki yıl önce dünyaya gelen oğlu Prens George ile birlikte geldi. Babasında kucağındaki küçük prensin, kalabalığa el salladığı görüldü.

Çift,kalabalığa ve basına bir süre el salladıktan ve poz verdikten sonra içeri girdi daha sonra yeniden dışarı çıkıp otomobilleri ile ayrıldılar, çift ikamet ettikleri Kensigton Sarayı'na hareket etti. Ancak bu defa çiftin ilk doğan bebeklerinde olduğu gibi, hastane çıkışında bir konuşma yapmadıkları görüldü.



YÜZLERCE KİŞİ HASTANE ÖNÜNDE BEKLEDİ

St. Mary Hastanesi'nin Lindo kanadı yine tüm İngiltere'nin ilgi odağı oldu. Doğumu bekleyen çok sayıda Kraliyet hayranı İngiliz, hastanenin önüne kamp kurdu, çadırlarda uyudu. Çifti bebekleri hastane çıkışında görmek isteyen yüzlerce kişi sabahın erken saatlerinden itibaren hastaneye akın etti.

İngiliz kraliyetinin tellalı ise kalabalığın ilgi odağı oldu. İngiliz Kraliyeti'nin geleneğini devam ettirdiğini söyleyen tellal, elindeki çanı ve doğum belgesiyle, Cambridge Düşesi'nin bir prenses dünyaya getirdiğini duyurdu.

Hastane önünde ise heyecanlı bir bekleyiş vardı. Cambridge'den gelen 77 yaşındaki Terry, son 12 gündür kurduğu çadırda yatıp kalktığını ve Kraliyet ailesine destek vermek için burada bulunduğunu söyledi. Diğer bir Kraliyet hayranı ise, yeni doğan prenses haberiyle çok mutlu olduklarını ve Kate'den üçüncü bebeği de beklediklerini söyledi.



GENEL SEÇİMLERİ BİLE GÖLGEDE BIRAKTI

Bebeğin adının da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ülkede prensesin adının Alice ya da Charlotte olacağı konusunda bahisler yapılıyor. Yeni prenses, İngiltere'de önümüzdeki hafta yapılacak genel seçimleri bile gölgede bıraktı. (DHA)

