İşte Meryem Uzerli'nin aşkı

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Meryem Uzerli kızıyla birlikte havuzda...

Tükenmişlik sendromu yaşadığı gerekçesiyle Muhteşem Yüzyıl dizisinden olaylı bir şekilde ayrılıp, Almanya'ya dönen ve burada bir kız bebek dünyaya getiren Meryem Uzerli, zamanının büyük bir bölümünü kızı Lara ile geçiriyor.



Zaman zaman kızının fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Uzerli, geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte havuzda çektirdiği fotoğrafını Facebook'ta paylaştı.



Meryem Uzerli siyah-beyaz yayınladığı fotoğrafın altına; "Aşk. En büyük aşk. Saf aşk. Gerçek aşk" notunu düştü.